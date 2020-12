Lione, Paqueta incanta contro il PSG. L'Equipe gli dà 8: "Piede fatato e combattente"

Lucas Paqueta inserito nella Top 11 de L'Equipe della 14esima giornata di Ligue 1. L'ex Milan merita addirittura un 8 in pagella per la sua prestazione al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain, dove il suo Lione è stato capace di vincere, portandosi a un solo punto dai campioni in carica. Il brasiliano si è distinto per i tanti palloni recuperati e per la pericolosità in attacco: "Oltre a un piede fatato, il brasiliano ha anche mostrato il suo lato da combattente" ha titolato il quotidiano, che nelle pagelle ha descritto così la sua prestazione: "Una fame incredibile e uno spirito da pugile. È il catalizzatore del gioco con le sue percussioni incessanti e i suoi combattimenti corpo a corpo". Descrizione ben diversa da come abbiamo conosciuto il centrocampista nel suo sfortunato periodo al Milan.