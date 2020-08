live Barcellona, Bartomeu: "Il nuovo ciclo avrà lo stesso leader degli scorsi: Messi"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parlerà tra pochi minuti alla tv ufficiale del club blaugrana per fare il punto sugli ultimi giorni molti delicati. Dopo la sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions League, i catalani hanno dato il via a una vera e propria rivoluzione: esonerato Quique Setien e dato il ben servito ad Eric Abidal, il nuovo allenatore sarà Ronald Koeman, che dovrebbe essere annunciato proprio in questa intervista.

21.21 - Termina la conferenza stampa di Josep Maria Bartomeu.

21.17 - Gli amici di Messi nello spogliatoio - "Dovremmo chiederlo a lui. Alcuni provvedimenti dovranno essere drastici e dovremo dire addio con tutti gli onori del caso ad alcuni giocatori che ci hanno dato tutto. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Ora è il momento di schiarirsi le idee, poi cominceremo la nuova stagione a pieno regime".

21.16 - "Solo" quattro Champions con Messi - “Sono d'accordo. Ci mancano la Champions League in cui siamo stati eliminati da Inter, Chelsea, Roma e Liverpool. Quattro edizioni che meritavamo per come abbiamo giocato. Credo sia stato ingiusto".

21.15 - Colloquio col padre di Messi - "Ho parlato con lui e altri agenti. Mi ha detto che c'è una profonda delusione, sia da parte di Leo che da parte di tutti i giocatori. Adesso dobbiamo cambiare mentalità e ripartire con grande forza".

21.12 - Nuovo ciclo, stesso leader - "Il nuovo ciclo avrà lo stesso leader del precedente, Leo Messi. All'interno di questa era ci sono cicli diversi. Forse ora ne inizia un altro, ma sempre all'interno dell'era Messi".

21.10 - Mercato e colloqui con Koeman - “Abbiamo parlato di acquisti e di giocatori che devono partire. Però aspettiamo la firma prima di cominciare a lavorare. Arriveranno nuovi giocatori ma dipenderà dal limite di stipendio".

21.07 - Il fallimento di Setien - "Apprezzo lo sforzo che ha fatto, il suo coraggio nel prendere le redini della squadra a gennaio. Il lockdown non ha aiutato, a marzo stavamo bene. Per lui è stato molto difficile ritrovare lo slancio che aveva dato alla squadra a gennaio. Non voglio dire nulla di negativo su di lui, ha fatto bene tante cose".

21.05 - La delusione di Messi - "Non ho parlato con Messi, solo con suo padre. Messi è deluso, come tutti. Dobbiamo essere ottimisti. Abbiamo dovuto piangere per un giorno o due, ma ora dobbiamo rialzarci. Mi sono attivato subito per cambiare la situazione. La prima cosa che dovremo fare è parlare con i capitani. Quando Koeman sarà ufficialmente il nostro allenatore, chiamerò tutti e da qui inizierò a progettare la prossima stagione. Ho parlato con il padre di Messi, con gli agenti di alcuni giocatori. Capiamo come si sentono".

21.04 - Gli incedibili - "Messi e tanti altri giovani giocatori, come ter Stegen, Ansu Fati, Lenglet, Semedo, De Jong, Dembele. Sarebbe ovvio dire solo Messi, che è il miglior giocatore della storia. Da anni lavoriamo al futuro. Abbiamo una buona base, c'è anche Griezmann. Sono giocatori giovani, su cui contiamo molto e che passeranno tanti anni con noi".

21.02 - La Masia e lo stile Barça - "Il modello calcistico del Barça si fonda su La Masía. Cruyff ha portato questo stile e rimarrà sempre. Dobbiamo lavorare per rafforzarlo, farlo evolvere con il calcio di oggi, che è molto più fisico. Serve un'idea molto chiara di gioco e rinforzare quegli aspetti su cui siamo stati meno attenti".

21.00 - La situazione di Coutinho - "Deciderà la segreteria tecnica con l'allenatore. Se vogliono che stia con noi, il prossimo anno giocherà con noi".

20.59 - Fine degli acquisti da 100 milioni - "Penso di no. A breve termine sicuramente sì, perché nessuno sa dove ci porterà questa situazione. Ma il calcio è un settore in crescita e sarà tra i primi a riprendersi ".

20.58 - Rinnovo di ter Stegen "È un grande professionista e una grande persona. La trattativa per il suo rinnovo è stata bloccata dalla pandemia".

20.57 - Qualcuno ha chiesto di andare? "Ogni giocatore può richiedere una conversazione individuale. Alcuni hanno già parlato con me. Tutte le opzioni sono aperte".

20.55 - Anno di transizione? - "Non sarà una stagione di transizione. Ogni anno lottiamo per vincere tutti i titoli. Abbiamo l'obbligo di dare sempre il 100 per cento".

20.53 - I tre investimenti flop - "Ogni investimento pesa sul club. Dembélé è infortunato da molto tempo, dobbiamo ancora vedere il suo potenziale. Coutinho è dovuto partire in prestito. Griezmann ha contribuito a molti successi, non lo metterei in questo gruppo".

20.50 - Stipendi da abbassare - "Il club ha i soldi, ma c'è un problema di salari. Non possiamo aumentare il tetto, perderemo 300 milioni di entrate. Chiederemo ai giocatori di adattarsi a questa nuova situazione".

20.47 - Trattativa per Lautaro Martinez - "Abbiamo parlato con l'Inter prima dello stop. Abbiamo interrotto i colloqui quando sono tornate le competizioni. Parleremo con il nuovo tecnico per capire la sua visione per il futuro".

20.45 - Il PSG non cede Neymar - "Il suo club non lo mette in vendita, è normale. Il Barça non vuole vendere Ansu Fati, gli altri club fanno lo stesso".

20.43 - Ansu Fati non è in vendita - "Abbiamo avuto offerte per Ansu Fati, ma il Barça non vuole vendere giocatori. Non vogliamo venderlo. Ha un grande futuro, è incedibile. .

20.42 - Nuovo segretario tecnico - "Sarà Ramón Planes. Le decisioni saranno prese in accordo con il nuovo allenatore".

20.40 - La situazione di Arthur Melo - "Non vorrei concentrarmi su di lui perché fa già parte di un altro club. Non è stato bravo a non tornare dalle vacanze. Può essere criticato, c'è un procedimento aperto. I giocatori sono responsabili delle loro azioni".

20.38 - Il futuro di Messi - "Vuole finire la carriera al Barça. Per Koeman è il pilastro fondamentale del progetto. Ha un contratto fino al 2021 e sa che c'è un nuovo progetto, un nuovo allenatore. Non ho dubbi. Adesso siamo tutti delusi, ma la novità ci darà coraggio".

20.35 - Il potere dello spogliatoio - "Tutti ce l'hanno, è normale. I giocatori sono l'asse centrale attraverso il quale il club lavora. Questa generazione ha vinto titoli senza sosta. Sono stati fantastici, ci siamo divertiti molto ed è per questo che meritavano un'altra possibilità. Non voglio parlare male di nessuno, bisogna elogiare questi ragazzi, che hanno creato il miglior club del mondo. Sono gli artefici di tutto questo".

20.27 - Koeman nuovo tecnico, ma non è ufficiale - "Se non ci saranno novità nei prossimi giorni, Koeman prenderà le redini della squadra. Lo abbiamo scelto per la sua esperienza, per la sua filosofia, conosce il club. Perché non è arrivato a gennaio? Abbiamo parlato con diversi tecnici. Aveva un impegno con l'Olanda, mancavano pochi mesi all'Europeo. Non poteva lasciare l'Olanda senza un CT. È stato il primo che abbiamo contattato. Ora ci ha detto che l'Europeo è molto lontano e che può lasciare, per lui è un sogno".

20.26 - Responsabilità condivise - "Abbiamo tutti la stessa responsabilità. Il risultato molto negativo di Lisbona ci rende tutti responsabili. Ho sempre detto che è stata presa una decisione importante dopo il Liverpool, per vedere se il club aveva bisogno di una rivoluzione. Ho deciso di scommettere su Valverde e questi giocatori. In quel momento ho deciso di rinnovare la fiducia, la rivoluzione fu rimandata. Non è stata una decisione corretta".

20.24 - Gli effetti della pandemia - "Ha colpito le nostre vite e ovviamente anche il Barça. Questo consiglio di amministrazione deve prendere le decisioni giuste, abbiamo un piano. È necessario, nostra responsabilità, reindirizzare il club verso il futuro. Abbiamo un notevole margine a livello economico. Quest'anno, da marzo, il club ha perso circa 200 milioni di euro di guadagni. La stagione comincia tra poco e abbiamo la responsabilità di presentare un bilancio in pareggio, senza perdite. Abbiamo una sfida molto importante, sia a livello sportivo che nell'affrontare la pandemia".

20.22 - La situazione difficile - "Siamo di fronte a una crisi sportiva, non istituzionale o di società. Ci sono giocatori che dovranno partire, altri che arriveranno con entusiasmo. A livello istituzionale, societario ed economico siamo in una buona situazione".

20.20 - Dimissioni ed elezioni - "Non abbiamo voluto dimetterci perché LaLiga inizia tra cinque settimane ed è necessario prepararsi. Non abbiamo voluto anticipare le elezioni a causa della pandemia. Nell'Assemblea di ottobre chiuderemo i bilanci. Il 15 marzo potrebbe esserci un nuovo presidente. La cosa più semplice sarebbe stata dimettersi adesso".

20.18 - L'addio di Abidal - "È stata una sua decisione. Apprezzo il lavoro che ha svolto negli anni".

20.17 - Comincia l'intervista - "Sono preoccupato, stiamo pensando alle misure che possiamo prendere per ribaltare la situazione intorno alla squadra".

20.05 - Tra i temi che potrebbero essere trattati, anche quello relativo al futuro di Lionel Messi e al rinnovamento della rosa dopo la disfatta di Lisbona. Il Barcellona ha chiuso la stagione senza conquistare titoli, non accadeva da oltre 10 anni.