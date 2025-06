Ufficiale Liverpool, il portiere Harvey Davies rinnova e poi va in prestito al Crawley Town

Dopo la firma di un nuovo contratto con il Liverpool, Harvey Davies si trasferisce al Crawley Town in prestito fino al termine della prossima stagione. Il portiere si unirà al club di League Two per tutto il 2025/26, cercando di acquisire ulteriore esperienza da senior.

Cresciuto nel vivaio dei Reds fin dal livello Under-9, il portiere originario di Liverpool ha scalato le gerarchie dell’Academy fino a guadagnarsi la fiducia del club e un rinnovo contrattuale. Per il classe 2003 si tratta di un passo importante nella sua crescita, che ora proseguirà con una stagione da titolare tra i professionisti. Davies è stato incluso per la prima volta in una lista convocati della prima squadra nel marzo 2021, in occasione della sfida di Champions League contro il Lipsia. Da allora è stato presente in panchina 18 volte con la prima squadra, tra coppe europee e competizioni nazionali, senza però aver ancora debuttato ufficialmente.

Dopo una prima esperienza in prestito nella stagione 2023/24 con il Crewe, dove ha collezionato minuti preziosi, il trasferimento al Crawley Town rappresenta un’ulteriore occasione per crescere e mettere in mostra il proprio talento con continuità. Il Liverpool, attraverso questo rinnovo, conferma la fiducia nelle qualità del giovane estremo difensore, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio. Il prestito servirà a garantirgli il necessario minutaggio in un contesto competitivo, con l’obiettivo di riportarlo ad Anfield più maturo e pronto per sfidare i grandi.