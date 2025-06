Ufficiale Il Burnley compra ancora: Axel Tuanzebe è il terzo acquisto estivo, arriva dall'Ipswich

Il Burnley ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Axel Tuanzebe. Il difensore, 27 anni, si unirà al club a partire dal 1° luglio, una volta scaduto il suo contratto con l’Ipswich Town. Si tratta del terzo colpo di mercato estivo per la squadra di Scott Parker, che potrà contare su un elemento d’esperienza e versatilità per rinforzare la retroguardia.

"Sono felice di essere qui", ha dichiarato Tuanzebe dopo la firma. "Dopo aver parlato con il mister, è diventata una decisione semplice. Il suo messaggio è stato chiaro e diretto. È un nuovo capitolo per me, vicino a casa e pronto a proseguire il mio percorso con il Burnley".

Nato nella Repubblica Democratica del Congo, Tuanzebe è cresciuto in Inghilterra e si è formato nelle giovanili del Manchester United, dove è approdato a soli otto anni. Ha esordito in prima squadra nel 2017 e ha giocato sia in Premier League che in Champions League, diventando il capitano più giovane dei Red Devils dagli anni '80, Nel corso della sua carriera, Tuanzebe ha giocato anche con Aston Villa (contribuendo alla promozione in Premier), Napoli, Stoke City e, più recentemente, Ipswich Town. Con i Tractor Boys ha disputato 22 gare in Championship contribuendo alla promozione e altre 22 in Premier League la scorsa stagione. Dopo aver rifiutato il rinnovo con l’Ipswich, il difensore ha deciso di accettare la proposta del Burnley, pronto a rimettersi in gioco sotto la guida di Parker.