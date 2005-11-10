Liverpool, Mac Allister: "Fortunati ad avere Iraola. Ho notato da subito qualcosa di speciale"

Alexis Mac Allister ha realizzato una doppietta e guidato il Liverpool nella rimonta contro il Villarreal in Champions League. Ai microfoni dei media inglesi nel post-partita è intervenuto chiarendo che cosa gli avesse detto Andoni Iraola durante il colloquio a bordo campo: "Il mister mi ha ripetuto che ci pressavano forte in avanti e che dovevamo controllare l'intensità mantenendo il possesso palla e attaccando sulle fasce. Sapevo che stesse dicendo la cosa giusta e che dovevamo fare esattamente quello che diceva perché ci aiuta in qualsiasi circostanza. Siamo fortunati ad averlo come allenatore".

Il legame speciale con Iraola

Mac Allister è in scadenza di contratto, ma sta giocando a un livello davvero altissimo e spera nel rinnovo. Il suo feeling con il tecnico è evidente: "Fin dal primo giorno ho notato qualcosa di speciale. È un bravo ragazzo, e lo è anche lo staff tecnico. Stiamo andando nella giusta direzione, ma dobbiamo lavorare sodo e dare il massimo. Speriamo di poter vincere qualche trofeo".