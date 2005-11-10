Mac Allister: "Il Liverpool mi ha detto che non intendeva rinnovare il contratto: è stato doloroso"

Alexis Mac Allister ha rivelato che il Liverpool gli ha comunicato, nella scorsa stagione, di non aver pianificato il rinnovo del suo contratto, descrivendo il momento come un'esperienza dolorosa. Ciononostante, il nazionale argentino garantisce che la sua priorità resta la permanenza ad Anfield, a dispetto dell'incertezza che ne avvolge il futuro a lungo termine: "La scorsa stagione mi è stato detto che l'intenzione del club non era quella di rinnovare, almeno per ora. Ovviamente è stata una situazione spiacevole e dolorosa", ha confessato il centrocampista ai microfoni del giornalista argentino Gastón Edul.

Il contratto del mediano è in scadenza nel 2028, ma le recenti evoluzioni negli assetti dirigenziali e societari del Liverpool potrebbero riaprire i margini per nuove trattative. "Sono molto felice qui, mi diverto davvero molto e vedremo cosa succederà", ha aggiunto l'ex Brighton, approdato ai Reds nel 2023 e con cui si è laureato campione d'Inghilterra vincendo la Premier League.

Sullo sfondo restano le indiscrezioni di mercato che accostano il campione del mondo al Real Madrid, anche se il suo futuro immediato non è stato ancora definito. Il giocatore intende attendere le prossime mosse della società di Anfield prima di prendere qualsiasi decisione definitiva sulla propria carriera.