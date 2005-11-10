Argentina, Mac Allister esalta Nico Paz: "Talento incredibile, dobbiamo aiutarlo"

Alexis Mac Allister è tornato protagonista con il Liverpool. Il centrocampista argentino ha aperto le marcature nel successo per 3-1 contro il Crystal Palace, contribuendo al ritorno dei Reds al quarto posto in Premier League. Per il classe 1998 si tratta del quinto gol stagionale, il primo in campionato. Intervistato da AS, Mac Allister ha spiegato come il sistema di Andoni Iraola favorisca i suoi inserimenti: "Mi piace segnare, stare in area di rigore e per fortuna lo staff lo capisce. Vogliono che attacchi quello spazio". Sul futuro, con il contratto in scadenza nel 2028, ha ribadito: "Ho sempre dato il massimo. Darò il 100% e, si spera, magari cambieranno idea".

Mac Allister sull'Argentina senza Messi: "Dobbiamo diventare più forti come squadra"

L'intervista ha toccato anche il nuovo corso dell'Argentina, chiamata ad affrontare le prime partite senza Lionel Messi. "Sarà strano. Non riusciamo ancora a capacitarci del fatto che Leo non sarà più con noi", ha ammesso Mac Allister. Il centrocampista ha sottolineato l'impossibilità di sostituire individualmente l'ex capitano: "Leo è qualcosa di unico e non ci sarà mai nessuno come lui. Dobbiamo diventare più forti come collettivo perché non abbiamo più quel giocatore in grado di cambiare completamente la partita".

Mac Allister incorona Nico Paz: "Talento incredibile, dobbiamo aiutarlo"

Tra i possibili protagonisti del futuro dell'Albiceleste, Mac Allister ha indicato Nico Paz, centrocampista offensivo del Como: "È un giocatore con qualità e talento incredibili. La cosa più importante è che noi, come gruppo, possiamo aiutarlo a raggiungere il livello che sta dimostrando a Como". Parole importanti per l'ex talento del Real Madrid, considerato uno dei giovani sui quali costruire la nuova Argentina.