Il Liverpool si muove per blindare Alexis Mac Allister. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club inglese ha avviato i primi colloqui con l'entourage del centrocampista argentino per discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2028.

Il giocatore, 27 anni, era finito nel mirino del Real Madrid, che aveva valutato la possibilità di acquistarlo alla fine di maggio. I Reds, però, non hanno mai aperto alla cessione e ora vogliono assicurarsi la sua permanenza a lungo termine.

Mac Allister vuole restare ad Anfield

Il dialogo tra le parti è iniziato, ma la trattativa si trova ancora in una fase preliminare.

La notizia arriva dopo alcune dichiarazioni dello stesso Mac Allister, che nelle scorse settimane aveva lasciato intendere di non aver ancora ricevuto una proposta di rinnovo, nonostante alcuni compagni avessero già prolungato il proprio accordo.

Il centrocampista aveva comunque ribadito la volontà di continuare a giocare ad Anfield, sperando che le sue prestazioni convincessero la società a fare un passo avanti. Ora il Liverpool ha avviato i primi contatti per accontentarlo e allontanare l'interesse del Real Madrid.