Cosa c'è dopo Messi? Mac Allister: "L'Argentina deve diventare più forte come squadra"

Dopo il gol decisivo di testa che ha permesso al Liverpool di superare il Crystal Palace, Alexis Mac Allister ha parlato anche della Nazionale argentina e del nuovo capitolo che attende la Selección dopo l’addio di Lionel Messi. Il centrocampista dei Reds non ha nascosto il peso dell’assenza del campione argentino, sottolineando però la necessità di affrontare il cambiamento con nuove responsabilità.

"Senza Leo dobbiamo crescere ancora"

Intervistato da AS, Mac Allister ha spiegato: "Sarà strano. Ancora non riusciamo a capire che Leo non sarà più con noi, e c’è una parte di noi che vorrebbe ancora averlo. Però comprendiamo la situazione: è un nuovo processo e dobbiamo affrontarlo nel modo migliore". Il classe 1998 ha poi aggiunto: "Il migliore al mondo non è più con noi, quindi dobbiamo capire che come squadra dobbiamo diventare ancora più forti. Non avremo quel giocatore capace di cambiare una partita da solo".

Il talento di Nico Paz

L’ex Brighton ha parlato anche dei giovani chiamati a raccogliere l’eredità dei protagonisti della Generación Dorada. Tra questi c’è Nico Paz, indicato come uno dei possibili futuri simboli della squadra: "È un giocatore con una qualità e un talento incredibili. La cosa più importante è aiutarlo, noi come gruppo e come compagni, affinché possa continuare a crescere", ha dichiarato Mac Allister. Il centrocampista ha poi ribadito che nessuno potrà sostituire davvero Messi: "Leo è qualcosa di ineguagliabile, non ci sarà mai nessuno come lui". Per l’Argentina, ora, la sfida sarà costruire un nuovo equilibrio senza il suo riferimento assoluto.