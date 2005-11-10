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Liverpool, Munoz secondo colpo dell'estate: ha fatto le visite direttamente in Tennessee

Liverpool, Munoz secondo colpo dell'estate: ha fatto le visite direttamente in Tennessee TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 20:36Calcio estero

Il Liverpool si fregia di un altro importante acquisto, accogliendo tra le proprie fila l'esterno della Spagna Victor Munoz, al momento negli Stati Uniti con la Roja: "Il Liverpool FC ha raggiunto un accordo per l'ingaggio di Victor Munoz dall'Osasuna, a condizione che la domanda di permesso di lavoro sia stata accolta con successo e l'autorizzazione internazionale. L'attaccante, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con la Spagna, ha completato le visite mediche presso l'attuale base del Paese nel Tennessee negli Stati Uniti e ha firmato un contratto a lungo termine.

Munoz è il primo nuovo arrivato dopo l'arrivo dell'allenatore Andoni Iraola e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra entro la fine dell'estate, dopo la conclusione della sua partecipazione al torneo con la sua nazionale. Il 22enne ha due presenze con la Spagna e ha debuttato contro la Serbia a marzo con un gol.

Il riconoscimento internazionale è arrivato dopo una stagione eccezionale con l'Osasuna in cui ha collezionato 34 presenze, segnando sette volte e ottenendo cinque assist in tutte le competizioni. Munoz si è trasferito a Los Rojillos la scorsa estate dal Real Madrid, con il quale ha collezionato quattro presenze dopo essersi diplomato nelle giovanili dopo aver lavorato nell'accademia del club della sua città natale, l'FC Barcelona. L'attaccante parteciperà alla seconda partita della fase a gironi della Coppa del Mondo della Spagna domenica, quando affronterà l'Arabia Saudita ad Atlanta. Munoz è la seconda aggiunta alla rosa dei Reds in vista del 2026-27, dopo l'accordo raggiunto per l'acquisizione di Jeremy Jacquet all'inizio di quest'anno".

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