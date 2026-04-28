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Manchester City, il saluto di Stones: "Questa cosa che abbiamo avuto è stata la più grande"

Manchester City, il saluto di Stones: "Questa cosa che abbiamo avuto è stata la più grande"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 15:01Calcio estero
Simone Lorini

"Dicono che tutte le cose belle debbano finire… ma questa cosa che abbiamo avuto è stata la più grande e rimarrà parte di me per sempre". Così John Stones ha salutato il Manchester City nel giorno del suo addio al celeste, visto che il suo contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato, fa sapere Instagram.

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