Manchester City, il saluto di Stones: "Questa cosa che abbiamo avuto è stata la più grande"
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"Dicono che tutte le cose belle debbano finire… ma questa cosa che abbiamo avuto è stata la più grande e rimarrà parte di me per sempre". Così John Stones ha salutato il Manchester City nel giorno del suo addio al celeste, visto che il suo contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato, fa sapere Instagram.
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