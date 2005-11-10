Ufficiale Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Real: lascia il Chelsea e firma fino al 2032

Arriva il primo colpo di mercato di questa settimana. Marc Cucurella lascia il Chelsea e si trasferisce a titolo definitivo al Real Madrid, aprendo così una nuova fase della sua carriera.

Arrivato a Londra nell’estate del 2022 dal Brighton, il laterale spagnolo ha vissuto tre stagioni ad alti e bassi con i Blues, contribuendo però a un periodo ricco di successi internazionali. Con il Chelsea, Cucurella ha infatti fatto parte della rosa che ha conquistato la UEFA Europa Conference League e la Coppa del Mondo per Club FIFA nella scorsa stagione. Durante la sua esperienza in Inghilterra, il difensore classe 1998 ha continuato a essere una presenza costante anche nella nazionale spagnola, con cui ha raggiunto uno dei momenti più alti della sua carriera vincendo il Campionato Europeo nel 2024.

Nel comunicato ufficiale, il Chelsea ha voluto salutare il giocatore con parole di grande riconoscenza, sottolineando il suo impegno e il contributo fornito nei successi recenti del club: una nota di ringraziamento per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nel corso della sua permanenza a Stamford Bridge. Il club londinese ha poi augurato a Cucurella il meglio per il futuro, evidenziando come il trasferimento rappresenti per il giocatore "l’inizio di un nuovo capitolo della carriera".

Per il Real Madrid si tratta di un innesto importante per rinforzare la fascia sinistra: Cucurella ha firmato fino al 30 giugno 2032 e si metterà a disposizione di José Mourinho al termine del Mondiale.