Ufficiale Si muove il mercato in Premier: il Newcastle acquista il portiere Ewen Jaouen dal Reims

Il Newcastle ha ufficializzato l’ingaggio del giovane portiere francese Ewen Jaouen, proveniente dal Reims, assicurandosi uno dei talenti emergenti del calcio europeo. Il 20enne ha firmato un contratto a lungo termine con il club inglese.

Jaouen arriva in Premier League dopo una stagione da protagonista in Ligue 2, nella quale ha collezionato 34 presenze e mantenuto la porta inviolata in 15 occasioni, confermando le sue qualità e attirando l’interesse di diversi club europei. Il portiere ha inoltre già maturato esperienza nelle selezioni giovanili della nazionale francese, avendo vestito la maglia dell’Under 21. Il suo percorso professionale è iniziato al Guingamp, prima del trasferimento al Reims nell’estate del 2023. Da lì è arrivato il prestito al Rodez nella seconda parte della stagione 2023/24, seguito da un’ulteriore esperienza al Dunkerque nel 2024/25, anno in cui ha contribuito alla storica corsa del club fino alle semifinali di Coppa di Francia, poi perse contro il Paris Saint-Germain.

Entusiasta per la nuova avventura, Jaouen ha dichiarato: "Sono davvero felice di diventare un giocatore del Newcastle. Quando ho visitato il centro sportivo ho percepito immediatamente la passione che circonda il club e l’ambiente di lavoro. Ho visto lo stadio ed è impressionante". Il portiere ha poi aggiunto: "Ho sentito molto parlare dei tifosi e della loro incredibile passione. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera di St James’ Park e di diventare un vero Geordie. Come portiere mi piace affrontare situazioni uno contro uno e partecipare alla costruzione dal basso".