Muriqi: "Brutta esperienza alla Lazio, non voglio fallire di nuovo. Resto al Maiorca al 100%"

Vedat Muriqi si sta riscattando in Liga dopo l'ultima avventura alla Lazio. Otto reti in 14 presenze in campionato, l'attaccante kosovaro - nel corso di una intervista a 'Marca' - ha rassicurato i tifosi del Maiorca sulla sua permanenza a gennaio: "Non ho mai pensato di andare via dal Maiorca, sicuramente a gennaio resto al cento per cento. Comunque è una cosa che non dipende da me, perché può arrivare una squadra d'accordo con il Maiorca, e i dirigenti mi possono dire 'ti vendiamo' e io non posso dire niente. Ho un contratto di molti anni e non voglio andarmene mai da Maiorca. Sono felice qui, lo è anche la mia famiglia, sto giocando e sto bene, per questo non ho mai pensato di andarmene".

Nel corso del botta e risposta, Muriqi è poi tornato sulla sua avventura alla Lazio, club che ha mantenuto il 45% sull'eventuale cessione: "Qui sto facendo bene per la prima volta dopo il Fenerbahçe. Quando sono stato alla Lazio ho avuto una brutta esperienza e non voglio fallire di nuovo".