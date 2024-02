Ufficiale Musa sceglie gli Stati Uniti: l'attaccante firma un triennale con opzione con il Dallas Fc

vedi letture

Alla fine Petar Musa ha scelto la MLS. L'attaccante ex Benfica è stato accostato in questa finestra di calciomercato a club di Serie A come Bologna e Genoa ma proprio sul gong ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Come anticipato dalla nostra redazione, il Dallas FC si è aggiudicato il giocatore. Proprio nella giornata di domenica, il calciatore croato ha detto sì alla proposta sposando la causa statunitense.

La formula di acquisto

Come informa il sito ufficiale della società, Musa si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. In attesa di ricevere il visto e il certificato di trasferimento internazionale, l’attaccante occuperà uno slot "internazionale".

Le parole da dt Zanotta

Sempre ai microfoni dei canali ufficiali del club, il direttore tecnico André Zanotta ha commentato: "Ci siamo assicurati un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. La sua versatilità e le sue comprovate abilità contro avversari di alto livello lo rendono un’aggiunta formidabile alla nostra squadra. La firma di Petar segna per noi un momento storico".