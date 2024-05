Ufficiale PSG, primo contratto da professionista per Mayulu: "Un sogno che si realizza"

Bella notizia per il giovane Senny Mayulu. Il centrocampista 18enne si lega al Paris Saint-Germain firmando il primo contratto da professionista che scadrà il 30 giugno 2027. Prodotto del settore giovanile rossoblù, è arrivato nella capitale all’età di 12 anni per legarsi alla prima squadra dalla stagione 2023-2024. Sono già otto le presenze in campionato del ragazzo.

"È un grande orgoglio firmare il mio primo contratto da professionista con il Paris Saint-Germain, il mio club preferito - ha detto il calciatore -. È un sogno che si realizza. Ho lavorato duro per realizzarlo. È una felicità immensa per me e per tutta la mia famiglia”.

Questo il commento del presidente Nasser Al-Khelaifi: “Siamo contenti che Senny Mayulu firmi il suo primo contratto da professionista con il Paris Saint-Germain fino al 2027. Durante la sua carriera all'interno della nostra Academy, Senny ha puntato molto sul Club e sul successo collettivo della squadra. Ha ancora molto da realizzare con noi. Siamo molto felici che sempre più giovani giocatori della nostra Academy siano la forza trainante del futuro del Paris Saint-Germain. Costruire il nostro Club a partire dal nostro settore giovanile è uno dei principi fondamentali della nostra prossima fase di sviluppo e successo al Paris Saint-Germain".