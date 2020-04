Nantes, Gourcuff avverte: "Stiamo andando contro un muro, ma noi ci siamo rifiutati di vederlo"

"Il calcio dovrà tornare ad un'economia più reale. Stiamo andando contro un muro ma noi ci siamo rifiutati di vederlo questo muro". Non usa giri di parole Christian Gourcuff per spiegare questo momento. Il tecnico del Nantes ha parlato ai taccuini de Le Monde della situazione in cui grava il calcio francese: "Quando si osserva il mercato, molti club non pagano e spostano il pagamento su delle rivendite future, su dei diritti televisivi futuri. Certi presidenti vogliono chiedere un prestito per superare questa crisi. Stiamo parlando di nuovi prestiti per club già indebitati".