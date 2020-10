Nations League, League A. La classifica del Gruppo 2: Belgio in vetta, balzo Danimarca

La sorpresa della serata è sicuramente la vittoria della Danimarca in Inghilterra. L'espulsione di Maguire spiana la strada a Kjaer e compagni, che vincono a Wembley grazie al rigore trasformato da Christian Eriksen e raggiungono la squadra di Southgate a quota 7, in seconda posizione. In testa al Gruppo 2 c'è ora il Belgio, che vince in Islanda grazie alla doppietta del solito Romelu Lukaku.

Risultati

Inghilterra-Danimarca 0-1: 35' rig. Eriksen

Islanda-Belgio 1-2: 9' e 38' (rig.) Lukaku, 17' Saevarsson (I)

CLASSIFICA

Belgio 9

Danimarca 7

Inghilterra 7

Islanda 0