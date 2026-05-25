Ufficiale Newcastle, Lewis Miley rinnova fino al 2032: "Lavoro per ripagare la fiducia riposta in me"

Lewis Miley rinnova il proprio contratto con il Newcastle fino al 2032. Questo il comunicato del club bianconero: "Il talento ventenne ha firmato un rinnovo contrattuale di sei anni, legandosi ufficialmente al St. James' Park fino al 2032. Lewis, pilastro della nazionale inglese Under-21, è entrato nell'Academy del Newcastle all'età di sette anni, bruciando rapidamente le tappe fino a diventare il più giovane debuttante nella storia del club sia in Premier League che in Champions League. Detiene inoltre il record societario come marcatore più giovane in entrambe le competizioni, grazie anche al memorabile gol segnato nel 2023 contro il Fulham sotto la Gallowgate End a soli 17 anni.

In questa stagione, il suo poderoso colpo di testa sul campo del Bayer Leverkusen ha ulteriormente cementato il suo nome nella storia del club, superando il primato europeo di Hugo Viana che resisteva dal 2002. Attualmente fermo ai box, il giovane ha commentato: "Sono felice di aver firmato questo rinnovo. Rappresentare il Newcastle United è un sogno e un motivo d'orgoglio. Sto lavorando duramente ogni giorno per tornare in campo ancora più forte nella prossima stagione e ripagare la fiducia che mi è stata dimostrata".

Il percorso di Lewis rappresenta l'ennesimo successo del settore giovanile dei Magpies. Il club ha blindato a lungo termine uno dei gioielli più lucenti del calcio inglese, garantendosi la permanenza di un giocatore già diventato un punto di riferimento per la tifoseria e una colonna portante per il futuro del progetto tecnico della società".