Ufficiale Il Perugia mette il primo tassello per il futuro. Tedesco rinnova fino al 30 giugno 2027

La notizia era già nell'aria, se ne parlava infatti da diversi giorni, ma ora arriva l'ufficialità: Giovanni Tedesco, dopo la salvezza arrivata all'ultima giornata della stagione da poco archiviata, ha prolungato l'accordo con il Perugia, che guiderà quindi anche nella prossima stagione. Il trainer ha sottoscritto infatti un accordo annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2027. È questo il primo mattoncino verso la programmazione dell'anno venturo.

Di seguito, la nota diramata del club:

Certe storie non finiscono: scelgono semplicemente di continuare...

AC Perugia Calcio comunica il raggiungimento dell'accordo che legherà l'allenatore al Club fino al 30 giugno 2027.

Da giocatore, storico capitano del Perugia con cui ha conquistato l'Intertoto nella notte di Wolfsburg e la conseguente partecipazione all'edizione 2003/2004 della Coppa Uefa, Giovanni Tedesco ha disputato 183 partite con la maglia del Grifo, segnando 25 reti. Rimasto sempre legato ai colori e all'ambiente biancorosso, da allenatore nella scorsa stagione ha risposto alla chiamata del Perugia, in una posizione precaria di classifica dopo 9 giornate, riuscendo a conquistare la salvezza e dimostrando qualità professionali e umane che, insieme ad una grande conoscenza dell'ambiente biancorosso, hanno portato il Club a scegliere ancora Giovanni Tedesco per la panchina del Grifo.

Un grande in bocca al lupo, Mister!".