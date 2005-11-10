"Non sono il papa del calcio, ma non capisco il Bayern": Kompany in silenzio su Klopp

"Non risponderò. Prossima domanda". Ieri, in conferenza stampa, Vincent Kompany ha avuto questa reazione lapidaria quando un giornalista ha cercato di farlo reagire alle dichiarazioni di Jurgen Klopp. Un'ora prima, nell'intervallo del big match di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal (2-2), il nuovo commissario tecnico della Germania aveva usato parole piuttosto dure nei confronti dei campioni di Germania e del loro tecnico belga.

Parole forti

"Non ho ancora capito appieno il sistema difensivo del Bayern. Il loro gioco è a volte ibrido: a volte marcatura individuale, a volte difesa individuale, a volte a zona. Desidero semplicemente capire, sto ancora imparando…", il pensiero di Klopp ai microfoni di DAZN. Poi ha aggiunto: "Si dice anche che Harry Kane sia ovunque sul campo. Trovo che sia un'ottima cosa quando il Bayern ha il pallone. Ma quando vedo Kane sull'ultima linea di difesa o a pressare a centrocampo… Ascoltate, non sono il papa del calcio, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma non posso dire di capire questo Bayern".

No comment

Affermazioni che sono state riportate prontamente a Kompany, allenatore del Bayern Monaco, che invece ha preferito dribblare, indicando semplicemente sul ruolo di Kane: "Harry è ovunque ed è un giocatore che prende spesso le decisioni giuste in modo incredibile", l'unico pensiero espresso. Intanto l'attaccante inglese ha fornito un assist per Alphonso Davies nel match terminato 2-2 contro l'Arsenal.