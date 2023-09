ufficiale Nottingham Forest, dal Norwich arriva il difensore irlandese Omobamidele

Nottingham Forest decisamente attivo sul mercato fino al termine della sessione. Uno degli ultimi acquisti è Andrew Omobamidele, difensore irlandese proveniente dal Norwich. Ecco il comunicato ufficiale: Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la firma del nazionale della Repubblica d'Irlanda Andrew Omobamidele dal Norwich City. Il difensore ha firmato un contratto quinquennale che lo manterrà al City Ground almeno fino all'estate del 2028.

Considerato uno dei prospetti più brillanti dell'EFL, Omobamidele arriva dopo aver scalato i ranghi del Norwich dopo essere arrivato dal Leixlip United nel 2019. Il 21enne ha fatto il suo debutto professionale nello Sky Bet Championship nel gennaio 2021, lo stesso anno in cui il Norwich ha vinto lo scudetto con Daniel Farke.

Omobamidele ha giocato cinque volte in Premier League la stagione successiva, segnando il suo primo gol nella massima serie contro il Leeds United nell'ottobre 2021. Il difensore centrale ha fatto il suo debutto in nazionale con la Repubblica d'Irlanda nel settembre 2021 e da allora ha giocato altre cinque volte per il suo paese".