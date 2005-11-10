Ufficiale Panathinaikos, in attesa di De Vrij ecco un mediano: è Camara del Charleroi

In attesa del difensore centrale Stefan de Vrij, che arriverà dopo essersi svincolato dall’Inter, il Panathinaikos ha annunciato l’innesto di un nuovo giocatore in mezzo al campo. Si tratta del centrocampista Camara del Charleroi. Questo il comunicato del club greco:

"Il Panathinaikos FC annuncia l'ingaggio di Etienne Camara dal Charleroi. Il centrocampista francese di 23 anni ha firmato un contratto quadriennale.

Etienne Camara è nato il 30 marzo 2003 a Noisy-le-Grand, un sobborgo di Parigi, e ha origini guineane. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio all'età di sei anni, nel settore giovanile del club francese Torcy.

Nell'estate del 2019 si è trasferito all'Angers, dove ha giocato per circa sette mesi nelle giovanili prima di spiccare il volo e trasferirsi nel calcio inglese. L'Huddersfield è diventata la tappa successiva della sua carriera, con Camara che ha fatto il suo debutto da professionista a soli 18 anni. In seguito si è trasferito all'Udinese, mentre il suo ultimo club prima di oggi era il Charleroi. Ha trascorso due stagioni con la squadra belga, collezionando un totale di 85 presenze, segnando due gol e fornendo cinque assist.

È stato anche membro della nazionale francese Under 20, rappresentando il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2023 svoltasi in Argentina.

Diamo il benvenuto a Etienne nella famiglia del Panathinaikos".