Paragona Real Madrid TV alla propaganda nazista: il Governo spagnolo denuncia Tebas

Il Governo spagnolo ha annunciato che agisce d'ufficio e denuncia davanti al Tribunale Amministrativo dello Sport Javier Tebas (presidente de LaLiga) per la comparazione della comunicazione del Real Madrid e della sua televisione con la propaganda nazista di Goebbels.

La nota ufficiale

"Agendo d'ufficio e nell'esercizio delle sue competenze, il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) ha richiesto al TAD, un organo collegiale che è indipendente nelle sue azioni, che valuti se in tale manifestazione esistano indizi o meno di una possibile violazione dell'articolo 76.4.b della Legge 10/1990 dello Sport, che considera infrazioni gravi 'gli atti notori e pubblici che attentino alla dignità o al decoro sportivi'”, segnala il Governo in una nota. "Nella sua richiesta motivata, il CSD fa allusione alla dottrina dello stesso TAD che, sulla base della giurisprudenza del Tribunale Supremo, considera che la dignità e il decoro sportivi si collegano con l'esistenza di un quadro di convivenza civilizzata nello sport, la cui fattibilità richiede rispetto reciproco tra coloro che svolgono funzioni rilevanti in detta attività. Il CSD considera che dall'ambito delle istituzioni sportive sia fondamentale preservare i valori che fanno dello sport uno spazio di rispetto, convivenza e gioco pulito".

La reazione

Tebas ha già attaccato duramente José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consiglio Superiore dello Sport, per la possibilità di elevare questa denuncia al TAD. Ha insistito sul fatto che la sua comparazione si limita alle procedure propagandistiche ed esclude sia l'ideologia nazista sia i tifosi madridisti. Inoltre ha criticato il fatto che il CSD non abbia agito contro Florentino Pérez quando ha affermato che gli avevano rubato campionati a causa degli arbitraggi. L'Associazione Trasparenza e Democrazia nello Sport presenterà nei prossimi giorni una querela per un presunto reato di prevaricazione amministrativa in commissione mediante omissione contro José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, e Raúl Rodríguez Porras, vicedirettore generale del Regime Giuridico dello Sport.