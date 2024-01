Ufficiale Poco spazio con il Salisburgo, Kamil Piatkowski va in prestito al Granada

Il Granada Club de Fútbol ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'FC Red Bull Salisburgo per il trasferimento in prestito del difensore polacco Kamil Piatkowski. Il centrale, 23 anni, firma fino al termine della stagione senza opzione di acquisto.

Il comunicato.

Piatkowski (Jasto, Polonia, 2000) è cresciuto con Jasto, Karpaty Krosno e Zaglebie Lubin prima di fare il salto in Prima Divisione nazionale nella stagione 19/20, quando è passato all'RKS Raków. Nel 2021/22 ha firmato con il Red Bull Salisburgo, dove ha vinto due campionati e una coppa nazionale. Dopo aver giocato in prestito ai belgi del KAA Gent nell'ultima parte della scorsa stagione, è tornato in Austria e ha collezionato 10 presenze (tre in Champions League) fino ad oggi, con un gol decisivo nell'ultima sfida di campionato, quella vinta per 1-0 contro il Rapid Vienna.

Ha giocato inoltre in tutte le categorie giovanili della Polonia e ha esordito in prima squadra nel 2021, partecipando anche alla qualificazione alla fase finale dell'ultimo Mondiale. Il Club dà il benvenuto a Kamil Piatkowski come nuovo giocatore e gli augura buona fortuna".