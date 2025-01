Ufficiale Piatkowski cambia aria: lascia sei mesi il Salisburgo, ufficiale il prestito al Kasimpasa

Nuova vita per Kamil Piatkowski, difensore centrale classe 2000 che ha deciso di lasciare il Salisburgo e il mondo Red Bull. Una pausa di almeno sei mesi in prestito fino al termine della stagione al Kasimpasa, in Super Lig, per lottare contro le big Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.

L'addio del Salisburgo

"Kamil Piatkowski si trasferisce dal FC Red Bull Salzburg in Turchia, dove firma un contratto di prestito con il club di prima divisione Kasimpasa fino alla fine della stagione. Il giocatore polacco di 24 anni era arrivato nell'estate del 2021 dal Rakow (POL) ai nostri Red Bull e ha partecipato finora a un totale di 57 partite (1 gol, 3 assist). Inoltre, Piatkowski è stato ceduto in prestito anche al KAA Gent (BEL/primavera 2023) e al FC Granada (ESP/primavera 2024). Kamil ha espresso chiaramente, durante le ottime conversazioni che abbiamo avuto, la sua volontà di diventare titolare nella nostra squadra. Tuttavia, a causa della situazione attuale della rosa, non siamo riusciti a garantirgli questa possibilità, quindi abbiamo deciso di concedergli questo prestito. Speriamo che nei prossimi mesi possa ottenere molto tempo di gioco con il Kasimpasa, cosa che potrebbe aiutarlo anche in vista della nazionale polacca".

Il comunicato ufficiale del Kasimpasa

Kamil Piątkowski, che indossa la maglia del Red Bull Salzburg, ha firmato un contratto in prestito fino alla fine della stagione 2024/25 durante una cerimonia di firma tenutasi presso il nostro Centro Sportivo Turgay Ciner. Diamo il benvenuto al nostro nuovo acquisto, Kamil Piątkowski, e gli auguriamo tanto successo.