PSG, tegola Dembélé: problema alla coscia sinistra, cambio dopo 20 minuti
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:26Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
20.10.2026 21:26Calcio estero
Dembélé accusa un problema alla coscia sinistra dopo uno scatto e lascia il campo al 20'. Luis Enrique inserisce Ferran Torres.
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È durata appena 20 minuti la partita di Ousmane Dembele. L'attaccante francese ha chiesto il cambio dopo aver accusato un problema alla coscia sinistra dopo uno scatto. Al suo posto Luis Enrique ha mandato in campo Ferran Torres. Inizio in salita quindi per il PSG, con la speranza che l'infortunio subito dal francese non sia nulla di grave.
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