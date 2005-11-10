PSG, tegola Dembélé: problema alla coscia sinistra, cambio dopo 20 minuti

È durata appena 20 minuti la partita di Ousmane Dembele. L'attaccante francese ha chiesto il cambio dopo aver accusato un problema alla coscia sinistra dopo uno scatto. Al suo posto Luis Enrique ha mandato in campo Ferran Torres. Inizio in salita quindi per il PSG, con la speranza che l'infortunio subito dal francese non sia nulla di grave.