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Real, Courtois: "Credo che Mbappé si meriti il Pallone d'Oro. Nessuno ha fatto meglio di lui"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 17:11Calcio estero
21.10.2026 17:11Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Real Madrid Thibaud Courtois ha parlato ai microfoni di DAZN del Pallone d'Oro: "Credo che Kylian se lo meriti. Si sceglie qualcuno che ha vinto dei titoli o qualcuno che è stato superiore agli altri per tutta la stagione, anche senza vincere nulla? Penso che, a livello individuale, nessuno sia stato migliore di Mbappé; purtroppo, però, come collettivo non abbiamo vinto niente.

Un sostegno convinto da parte dell'estremo difensore del Real Madrid, che pone dunque l'attaccante francese davanti al suo principale rivale, Lamine Yamal, protagonista di una stagione ricca di successi sia con il Barcellona che con la nazionale spagnola.

Secondo me, ha disputato un Mondiale non eccezionale, ma è diventato campione del mondo, ha vinto la Liga con il Barcellona e ha vissuto un'ottima annata". Infine è tornato sulla vittoria del 2024 di Rodri: "Non credo sia stato il suo anno migliore, nonostante la vittoria dell'Europeo con la Spagna. L'anno precedente, quando il Manchester City ha conquistato la Champions League, penso che avrebbe meritato di vincerlo".

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