Real Madrid, stangata confermata per Vinicius Junior: il comitato della RFEF non arretra
Simone Lorini
Stangata confermata per Vinícius Júnior e tegola pesante per il Real Madrid. Il Comitato d’Appello della Federcalcio spagnola (RFEF) ha respinto il ricorso presentato dalla società merengue, confermando integralmente le quattro giornate di squalifica inflitte all'attaccante brasiliano dopo il cartellino rosso rimediato nell'ultimo turno di campionato contro il Villarreal (1-0).
Missione fallita per il Real: non ci sarà sconto
La dirigenza madrilena puntava ad ottenere l'annullamento della sanzione o, quantomeno, uno sconto della pena, contestando sia le due giornate comminate per l'espulsione diretta sia le due per le reiterate proteste verso l'arbitro Díaz de Mera. L'organismo federale ibarico ha tuttavia rigettato ogni tesi difensiva, non riscontrando alcun errore giurisdizionale da parte del fischietto di gara e giudicando del tutto giustificato il provvedimento disciplinare originario.
Niente Clasico: per lui oltre un mese di riposo
Oltre a saltare la sfida casalinga di domenica contro il Siviglia, il classe 2000 della Seleção (57 presenze) sarà costretto a saltare il Clásico al Camp Nou contro il Barcellona del prossimo 25 ottobre, oltre ai successivi impegni di Liga contro Racing Santander (1° novembre) e Valencia (7 novembre). Il ritorno in campo di Vinícius nel massimo campionato spagnolo slitta così a dopo la sosta per le nazionali, quindi nel weekend del 21-22 novembre.