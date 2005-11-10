Gary Neville assicura: "Haaland al Real Madrid entro 18 mesi. Andrà via Vinicius"
Pierpaolo Matrone
Un nuovo terremoto di mercato potrebbe sconvolgere gli equilibri del calcio europeo. A ipotizzarlo è Gary Neville, ex difensore del Manchester United ed ex allenatore del Valencia, che vede il futuro di Erling Haaland lontano dall'Etihad Stadium. Intervenuto nel corso del podcast The Overlap, l'opinionista inglese si è sbilanciato sul possibile trasferimento del centravanti norvegese al Real Madrid: “Sono assolutamente certo che Erling Haaland sarà un giocatore del Real Madrid entro un massimo di 18 mesi, forse entro la fine della stagione”.
Haaland al Real Madrid, Vinicius verso l'addio secondo Neville
L'eventuale approdo dell'attaccante del Manchester City alla corte di José Mourinho comporterebbe, secondo Neville, una profonda riorganizzazione del reparto offensivo dei Blancos, con il sacrificio di uno degli attuali protagonisti: “Credo che Vinicius lascerà il Real Madrid, Mbappé si sposterà sulla fascia sinistra e Haaland diventerà l'attaccante titolare del Real Madrid”. Uno scenario che porterebbe dunque alla convivenza tra due dei centravanti più prolifici del panorama calcistico internazionale.
Haaland ha un contratto con il Manchester City fino al 2034
A complicare un'eventuale operazione c'è però la situazione contrattuale di Erling Haaland, legato ai Citizens fino al giugno del 2034. Lo stesso norvegese, interpellato sulle possibili conseguenze delle vicende giudiziarie del club inglese, aveva ricordato: “Ho firmato un contratto di nove anni e mezzo”. Eventuali pesanti sanzioni nei confronti del Manchester City per le presunte irregolarità finanziarie potrebbero tuttavia modificare gli scenari di mercato, anche per alcuni dei principali protagonisti della squadra di Enzo Maresca.