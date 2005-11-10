Il Real Madrid vuole accelerare i tempi per blindare uno dei suoi uomini più rappresentativi. Jude Bellingham è vicino al rinnovo del contratto con il club spagnolo fino al 2031, mentre l’attuale intesa lo lega ai Blancos fino al 2029. L’obiettivo della società è adeguare il suo ingaggio dopo due stagioni da protagonista assoluto.

Aumento in vista: possibile avvicinamento a Vinicius

Secondo quanto riferito da The Athletic, le trattative tra le parti sarebbero in fase avanzata e il Real Madrid punta a chiudere l’accordo entro la fine dell’anno. Il nuovo contratto servirà soprattutto a riconoscere il peso acquisito dall’inglese all’interno della squadra dopo il suo arrivo nel 2023 dal Borussia Dortmund per oltre 100 milioni di euro. Attualmente Bellingham percepisce circa 15 milioni di euro all’anno, ma il prossimo accordo potrebbe portarlo vicino ai 25 milioni garantiti a Vinicius Junior, uno degli stipendi più alti della rosa.

Punto di riferimento

Il centrocampista classe 2003 è ormai una certezza anche nel Real Madrid di José Mourinho. Dopo il Mondiale 2026 disputato con l’Inghilterra, terminato in semifinale contro l’Argentina, Bellingham ha iniziato la stagione da assoluto protagonista: titolare in tutte le gare dei Blancos tra campionato e coppe, ha già realizzato sei gol e fornito quattro assist in 17 presenze.