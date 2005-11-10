Dieci vittorie consecutive in tutte le competizioni, primato in Champions League a punteggio pieno e appena tre lunghezze di ritardo dal Barcellona in Liga. Il Real Madrid di José Mourinho sembra essersi definitivamente lasciato alle spalle le difficoltà di inizio stagione. Tra le buone notizie c'è anche il ritorno al gol di Vinicius Junior, che contro il PSV Eindhoven ha interrotto un digiuno durato undici partite. Una rete che, tuttavia, non gli garantisce il ritorno nell'undici titolare.

Mourinho sui progressi di Vinicius

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alavés, il tecnico portoghese ha fatto il punto sulla situazione del brasiliano: “Vini è migliorato, il che è normale. La cosa più difficile è essere apprezzati dal gruppo, a prescindere dal proprio livello di gioco. Ed è su questo che Vini ha fatto affidamento quando è stato criticato da voi e dai tifosi. I suoi compagni di squadra hanno contribuito a costruire il suo gioco. Ama molto i suoi compagni e il Real Madrid. Vuole aiutare ed è già al livello per dare il suo contributo. Quanto al fatto che giochi ora, questa è un'altra storia”.

Mourinho avverte anche Mbappé e Bellingham

Lo Special One ha poi ribadito la propria filosofia nella gestione dello spogliatoio, mandando un messaggio a tutte le stelle della rosa: “Mbappé, Bellingham e Vinicius sono tutti allo stesso livello. Se un giorno si ritrovano in panchina e non gli va bene, è un problema loro. Il gruppo ha un obiettivo collettivo che ha la precedenza sugli obiettivi individuali, e anche loro sono in grado di mantenere questo slancio. Il resto è secondario”.