Real Madrid, Vinicius non è in vendita: ma un'offerta da 150 milioni può cambiare tutto
Daniel Uccellieri
Il Real Madrid continua a puntare su Vinicius Junior, ma il futuro del brasiliano potrebbe non essere così blindato. Il club non considera il giocatore sul mercato, ma davanti a un'offerta da almeno 150 milioni di euro le valutazioni potrebbero cambiare.
L'attaccante sta attraversando un momento complicato con i Blancos, dove ha segnato un solo gol in 12 partite stagionali, aggiungendo tre assist. Le difficoltà, già emerse nella scorsa annata, sembrano aver messo in discussione anche il suo posto nell'undici titolare.
Vinicius ritrova fiducia con il Brasile
La pausa per le nazionali ha permesso al brasiliano di ritrovare il sorriso. Dopo la doppietta contro il Giappone, nonostante la sconfitta per 3-2, Vinicius ha realizzato una tripletta nella vittoria per 7-0 contro Singapore, tornando a mostrare segnali incoraggianti.
Il Real Madrid fissa il prezzo
Secondo quanto riportato da El Chiringuito, Vinicius non è in vendita, ma la situazione potrebbe cambiare davanti a una proposta da almeno 150 milioni di euro, cifra che potrebbe anche aumentare. L'Arsenal continua a monitorare il giocatore, pronto a valutare un eventuale affondo qualora si aprissero spiragli.
Il futuro del brasiliano dipenderà anche dal rendimento dei prossimi mesi: il Real Madrid vuole continuare a puntare su di lui, ma un'offerta di questa portata potrebbe cambiare le carte in tavola.