Retroscena France Football: PSG, l'opzione per il riscatto di Kean è fissata a 20 milioni

vedi letture

Nel comunicato ufficiale in cui veniva annunciato l'acquisto di Moise Kean, il Paris Saint-Germain aveva specificato che il giocatore italiano era stato ingaggiato in prestito fino al 30 giugno 2021, senza alcuna opzione d'acquisto. Tuttavia, France Football ha svelato un retroscena: Kean, deluso dall'Everton e abbandonato dalla Juventus, avrebbe chiesto al suo agente di forzare con il club parigino per ottenere il diritto di riscatto: l'importo sarebbe stato fissato a 20 milioni, otto in meno rispetto a quelli spesi dai Toffees per soffiarlo ai bianconeri nel 2019.