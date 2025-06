Ufficiale Campobasso, nuovo innesto in attacco: arriva La Monica dal Martina Franca

Il Campobasso ha annunciato un altro colpo in entrata in vista della prossima stagione tesserando l'attaccante La Monica reduce da una stagione in cui ha messo a segno 12 gol in 37 gare fra Serie D e Coppa Italia Serie D. Questa la nota del club rossoblù:

Il Campobasso inserisce un nuovo tassello offensivo: Giuseppe La Monica, attaccante centrale classe 2001, ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù.

Nato a Castellammare di Stabia, La Monica arriva dopo una stagione di rilievo con il Martina Franca. Punta di peso e di movimento, 186 cm, ha già collezionato presenze e reti in diverse piazze tra Serie C e D: Real Aversa, Taranto, Giugliano, Pistoiese, Barletta. Un curriculum costruito tappa dopo tappa, spesso lontano dai riflettori, ma sempre in contesti esigenti.

“Campobasso è una piazza per la quale non puoi non dare il massimo – ha detto La Monica – . Ne ho sentito soltanto parlare e ho visto le immagini in tivvù e sui sociali quindi so bene che è un ambiente affamato, pieno di energia. Ma proprio questa, è l’aria giusta per chi vuole dimostrare qualcosa. Voglio ritagliarmi il mio spazio, crescere, ma soprattutto sentirmi parte di una squadra che ha un’identità. Quando lo stadio si accende e la gente spinge, tu lì davanti hai una sola responsabilità: guardare quella palla e mandarla dentro. Soprattutto per tutti quei tifosi che sono lì per te”.