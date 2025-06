Ufficiale Crystal Palace, John Textor cede le sue quote al proprietario dei New York Jets

vedi letture

II Crystal Palace ha annunciato ufficialmente che Robert Wood Johnson, imprenditore statunitense e comproprietario dei New York Jets in NFL, ha firmato un contratto vincolante per acquistare la partecipazione di Eagle Football nel club londinese. L’operazione, che segna un altro passo importante nell’internazionalizzazione del calcio inglese, è attualmente in attesa di approvazione da parte della Premier League e della Women’s Super League, ma la dirigenza non prevede ostacoli all’autorizzazione.

Con questo ingresso, Johnson diventerà non solo azionista, ma anche membro del consiglio direttivo del Crystal Palace, rafforzando ulteriormente il legame sempre più stretto tra investitori americani e il calcio d’Oltremanica. Non è la prima volta che il magnate entra nel mondo dello sport europeo: da tempo è coinvolto in ambiti filantropici e istituzionali, oltre ad aver ricoperto il ruolo di ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito dal 2017 al 2021.

In occasione dell’annuncio, il club ha voluto ringraziare pubblicamente John Textor, proprietario uscente, per il suo contributo nei quattro anni alla guida del Palace, augurandogli il meglio per il futuro. Con Johnson, "il Crystal Palace punta a consolidare la propria posizione in Premier League e a sviluppare ulteriormente il settore femminile, in un momento in cui gli investimenti nel calcio professionistico inglese sono più strategici che mai".