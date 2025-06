Ufficiale Mitrita lascia nuovamente il Craiova: l'ex Pescara giocherà in Cina

Alexandru Mitrita e il Craiova, è terminato un nuovo capitolo. L'attaccante rumeno, 30 anni, lascia di nuovo il club che lo ha coccolato a lungo e stavolta si trasferisce in Cina, dove indosserà la maglia dello Zhejiang FC.

Ecco il comunicato: "La storia tra il Craiova e "il Folletto Atomico" non finirà mai. Né oggi, né domani. Per Alexandru Mitriță, Craiova non è solo la città in cui ha brillato calcisticamente, ma è casa. Non importa quanti chilometri li separino ora - saranno oltre 6000, visto il suo trasferimento in Cina allo Zhejiang -, il legame tra lui e Universitatea rimane profondo, viscerale, unito da una passione incrollabile per il bianco e l'azzurro.

Mitriță, 29 anni, è uno dei figli più talentuosi e amati. Trequartista veloce, tecnico e imprevedibile, ha lasciato il segno fin dal suo ritorno a Craiova nel 2017, dopo esperienze con Viitorul, Pescara e Steaua. Nella stagione 2018-2019 ha segnato 13 gol in 34 partite ed è diventato capitano della squadra. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento ai New York City FC, in MLS, dove ha incantato con giocate spettacolari e 18 reti in 46 presenze.

Ha vestito anche le maglie di Al-Ahli in Arabia Saudita e del PAOK Salonicco, prima di fare ritorno a Craiova nel 2022, per un nuovo capitolo. Ora, una nuova avventura lo attende nella Chinese Super League, ma il cuore resterà qui".