Ufficiale Pontedera, Varrà lascia l'incarico di Direttore Sportivo: annullato il contratto

Serie C

Oggi alle 15:42

Rivoluzione in atto in casa Pontedera, con il Direttore Sportivo Fortunato Varrà che ha salutato il club, neppure un mese dopo la sua presentazione: era infatti arrivato in granata lo scorso 9 giugno, ma motivi personali hanno portato all'addio tra le parti.

Addio annunciato dal club toscano con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"L'US Città di Pontedera comunica che il direttore sportivo Fortunato Varrà ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. US Città di Pontedera e Fortunato Varrà hanno deciso pertanto di annullare consensualmente il contratto. Nei prossimi giorni sarà annunciato il successore".