Ufficiale Due rinnovi e un primo contratto da professionista: il Crystal Palace fa 3 annunci importanti

Giornata di annunci in casa del Crystal Palace. Il club londinese ha ufficializzato due rinnovi: Nathaniel Clyne e Remi Matthews hanno firmato nuovi contratti per prolungare la loro permanenza con le Eagles. "Il contratto di Clyne scadrà nell'estate del 2026, mentre Matthews ha firmato un nuovo accordo biennale. Il difensore e il portiere hanno trascorso rispettivamente nove e quattro stagioni con il club. In questo periodo, Clyne ha collezionato 238 presenze, di cui 19 in tutte le competizioni in questa stagione, mentre Matthews ha rappresentato un valido concorrente nel reparto portieri, facendo il suo debutto con il Palace contro il Liverpool nel 2023/24", recita il comunicato.

Il presidente Steve Parish ha affermato: "Siamo lieti di continuare a collaborare con Nathaniel e Remi anche la prossima stagione. Sono due membri della squadra estremamente affidabili che hanno fissato standard elevati nel loro duro lavoro, nella loro leadership e nella loro professionalità, e continueranno a svolgere un ruolo importante nel club".

Allo stesso tempo, il club ha reso noto che il centrocampista dell'Academy, Sebastian Williams, ha firmato il suo primo contratto da professionista: "Williams ha fatto progressi incredibili in entrambi gli anni in cui ha ricevuto la borsa di studio, giocando 55 delle 59 partite possibili per l'Under-18".