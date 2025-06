Ufficiale Lanciato da Farioli, Dies Janse rinnova con l'Ajax: contratto fino al 2029 per il 19enne

L'Ajax e Dies Janse hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo per il difensore diciannovenne sarà valido dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, con un'opzione di rinnovo per un altro anno.

Ecco il comunicato ufficiale: "Dies Janse è nato il 17 gennaio 2006 a Goes e gioca per l'Ajax dal 2020. L'11 agosto 2024 Janse ha esordito con la prima squadra dell'Ajax nella partita inaugurale della stagione, in casa contro l'SC Heerenveen (1-0). Il nazionale giovanile ha finora collezionato sei presenze con la prima squadra (5 in Eredivisie e una in Europa League)".

Il direttore sportivo Alex Kroes ha dichiarato: "Abbiamo prolungato il contratto di Dies la scorsa estate e non c'è stata alcuna esitazione nel rinegoziarlo nuovamente. È un giocatore giovane, talentuoso, alto, molto disciplinato e desideroso di imparare. Un difensore mancino con un'eccellente capacità di passaggio. Ha fatto progressi significativi anche quest'anno e siamo pienamente fiduciosi che, con queste qualità, sarà di grande valore per l'Ajax negli anni a venire".