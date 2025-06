Ufficiale Davide Ancelotti non ha trovato squadra e vola da papà Carlo: entra nello staff del Brasile

Alla fine, Davide Ancelotti ha deciso di seguire ancora una volta papà Carlo. Ad annunciarlo è la Federcalcio brasiliana: Ancelotti jr. arriverà in Sudamerica un paio di settimane dopo il padre, dopo il fallimento delle trattative con i Rangers, che hanno scelto Russell Martin. Si era parlato anche del Deportivo La Coruna ma evidentemente non ci sono le condizioni giuste per provare la prima esperienza "solitaria" in panchina.

Così, la coppia padre-figlio tornerà a lavorare insieme, un innesto immediato ed effettivo già dalla prossima partita contro il Paraguay. Ecco il comunicato: "La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è lieta di annunciare che Davide Ancelotti arriverà a San Paolo questo fine settimana per unirsi allo staff tecnico della nazionale brasiliana.

Figlio di Carlo Ancelotti, Davide è italiano, ha 35 anni e sarà uno degli allenatori in seconda della Nazionale. Ha iniziato la sua carriera come assistente allenatore nel 2015 e in precedenza ha lavorato per Napoli, Everton, Bayern Monaco e Real Madrid. Con una solida formazione accademica in scienze dello sport, è titolare di una licenza FIFA PRO e contribuirà alla preparazione della squadra per le prossime sfide internazionali. L'arrivo di Davide Ancelotti in Nazionale rappresenta un ulteriore passo avanti per la CBF nella sua ricerca di innovazione e miglioramento tecnico. La sua esperienza internazionale e le sue metodologie di allenamento saranno essenziali per lo sviluppo dei giocatori e per costruire una squadra ancora più competitiva.

La CBF dà il benvenuto a Davide Ancelotti ed è certa che la sua presenza rappresenterà un rinforzo importante nel cammino della nazionale brasiliana verso i suoi obiettivi".