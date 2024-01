Ufficiale Sage ha convinto il Lione: confermato in panchina. E un ex Inter è il suo assistente

vedi letture

E alla fine Pierre Sage è stato confermato sulla panchina dell'Olympique Lyonnais. È arrivato il comunicato ufficiale da parte del club francese, che ha deciso di trasformare la sua posizione, da allenatore ad interim a tecnico della prima squadra a tutti gli effetti. Accordo fino al 30 giugno.

Una stagione particolarmente tribolata per uno dei club più titolati di Francia: i cattivi risultati sono costati caro prima a Laurent Blanc e successivamente Fabio Grosso. Arrivato lo scorso 30 novembre, con l'obiettivo di tamponare una situazione critica nell'attesa che il club scegliesse un allenatore, Sage in poco più di un mese di lavoro ha ridato fiducia alla squadra, che ha vinto le ultime tre partite di Ligue 1 prima della pausa invernale, uscendo dalla zona retrocessione. A ciò va a aggiunto un turno superato in Coupe de France. Tanto è bastato per convincere definitivamente la dirigenza dell'OL a insistere su di lui. Nello staff del tecnico vi è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Jérémie Bréchet che nella stagione 2003/04 ha vestito la maglia dell'Inter.