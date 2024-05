Ufficiale Liverpool, ecco il successore di Klopp: dal 1° giugno Slot sarà il nuovo allenatore

La notizia era nell'aria da un po', ora c'è l'ufficialità. Arne Slot è il nuovo allenatore del Liverpool. Compito non facile quello del tecnico olandese che arriva a sostituire Jurgen Klopp, salutato ieri dal pubblico di Anfield con una bella festa in campo. Questo il comunicato diramato dal club inglese: "Il Liverpool Football Club annuncia che Arne Slot ha un accordo per diventare il nuovo allenatore del club, assumendo formalmente la posizione il 1 giugno 2024.

Il 45enne si unirà ai Reds dal Feyenoord dalla stagione 2024-25 dopo che è stato raggiunto un accordo con il club dell'Eredivisie. Slot sostituirà Jürgen Klopp alla guida della prima squadra dopo la sua decisione di dimettersi alla fine dell'attuale stagione. L'allenatore olandese arriverà dopo tre stagioni di grande successo con il Feyenoord, durante le quali lo ha portato al titolo nel 2023 ed è stato nominato Allenatore dell'anno dell'Eredivisie in due occasioni.

Più recentemente, ha aiutato il club di Rotterdam a vincere la Coppa KNVB ad aprile dopo aver sconfitto il NEC Nijmegen per 1-0 in finale. Prima di trasferirsi al Feyenoord, Slot ricopriva la carica di capo allenatore dell'AZ Alkmaar e li aveva portati al secondo posto in classifica, dietro alla capolista Ajax solo per differenza reti, quando la stagione olandese fu cancellata a causa del COVID-19 nel 2019. 20.

Durante la sua carriera da giocatore, ha giocato principalmente come centrocampista, giocando per FC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam e PEC Zwolle prima di appendere le scarpe al chiodo nel 2013. Diventerà presto il primo allenatore olandese del Liverpool FC, con il suo primo pre-campionato alla guida della squadra che inizierà a luglio".