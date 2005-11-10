Ufficiale Sampaoli torna in patria: l'argentino è il nuovo allenatore del Talleres de Cordoba

Dopo alcuni mesi lontano dalle panchine, Jorge Sampaoli è pronto a rimettersi in gioco. L'allenatore argentino, libero dallo scorso febbraio dopo la conclusione della sua esperienza all'Atletico Mineiro, ha trovato l'accordo per guidare il Talleres de Cordoba, club che milita nella massima serie argentina. La società sudamericana ha ufficializzato l'intesa attraverso una nota pubblicata sui propri canali, annunciando l'inizio di una nuova fase del progetto sportivo. Per Sampaoli si tratta di una sfida importante, in un contesto che punta a rilanciarsi affidandosi a un tecnico di grande esperienza internazionale.

Nel comunicato, il Talleres ha motivato la scelta sottolineando il profilo del nuovo allenatore: "Il Club Atlético Talleres annuncia che Jorge Sampaoli assumerà la direzione tecnica della prima squadra per guidare una nuova fase del progetto sportivo istituzionale. Forte di una consolidata carriera internazionale, di una forte identità calcistica e di una personalità capace di affrontare grandi sfide, Sampaoli arriva a Talleres portando esperienza, convinzione e doti di leadership in un momento di massima richiesta di calcio professionistico".

L'accordo prevede la permanenza del tecnico sulla panchina del club fino al termine della stagione. Un nuovo capitolo per uno degli allenatori più riconoscibili del panorama sudamericano, chiamato ora a riportare entusiasmo e risultati a Córdoba.