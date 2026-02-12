Ufficiale Accordo unico, Jorge Sampaoli si dimette dall'Atletico Mineiro: chi è il nuovo allenatore

Jorge Sampaoli non è più l'allenatore dell'Atletico Mineiro. Il tecnico argentino di 65 anni ha lasciato il comando della squadra oggi, in seguito al pareggio per 3-3 contro il Remo e a una serie di risultati irregolari in questo inizio di stagione, con 2 sole vittorie e 5 pareggi in 10 partite. Secondo quanto riferito dal club brasiliano, dopo una riunione presso il centro sportivo Cidade do Galo, le parti hanno raggiunto un accordo per concludere il rapporto di lavoro.

Per la sfida contro l'Itabirito di questo sabato a Nova Lima - valida per l'ultima giornata del Campionato Mineiro - l'Atletico sarà affidato all'assistente tecnico Lucas Gonçalves. Il Galo avrà bisogno di una combinazione di risultati favorevoli dagli altri campi per riuscire a qualificarsi.

Comunicato ufficiale

"L'Atlético comunica che Jorge Sampaoli non è più l'allenatore della squadra professionistica maschile del Club.

Dopo un incontro tenutosi alla Cidade do Galo nel primo pomeriggio di questo giovedì, le parti hanno raggiunto un accordo per la conclusione del rapporto lavorativo del tecnico.

Per la partita contro l'Itabirito di questo sabato (14/2), a Nova Lima, la squadra sarà guidata dall'assistente tecnico Lucas Gonçalves.

Il Club ringrazia Jorge Sampaoli e il suo staff tecnico per i servizi resi e augura loro il meglio per il proseguimento della carriera professionale.

Nelle sue due esperienze all'Atlético, Sampaoli ha collezionato 79 partite, con 36 vittorie, 25 pareggi e 18 sconfitte. È stato campione mineiro nel 2020, terzo classificato nel campionato brasiliano dello stesso anno e vicecampione della Copa Sudamericana 2025".