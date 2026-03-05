Marocco, tra poco l'annuncio dell'addio di Regragui. Contattato Sampaoli ma non sarà lui il CT

La Federcalcio del Marocco ufficializzerà alle 22, in una conferenza stampa, il cambio in panchina della nazionale: a prendere il posto di Walid Regragui sarà Mohamed Ouahbi, fresco vincitore del Mondiale Under 20 lo scorso ottobre. Regragui si era recato in Marocco la scorsa settimana per firmare la risoluzione del contratto, chiudendo così la sua esperienza con i Lions dell’Atlante e aprendo la strada a Ouahbi, alla sua prima avventura alla guida di una squadra senior, con la Coppa del Mondo 2026 come obiettivo principale.

Secondo quanto riportato da Footmercato, la federazione aveva valutato anche altre opzioni. Nei giorni scorsi era stato trovato un accordo verbale con Jorge Sampaoli, ex CT di Cile e Argentina, ma le trattative sono improvvisamente naufragate e alla fine la scelta è ricaduta sul tecnico giovane e di prospettiva. Ouahbi, che ha già dimostrato capacità di gestione a livello giovanile, dovrà ora trasferire questa esperienza alla nazionale maggiore, integrando giocatori esperti e giovani talenti. La sua nomina sottolinea la volontà della federazione di puntare sulla continuità e sullo sviluppo del progetto tecnico a lungo termine.

"La nostra priorità è creare una squadra competitiva e pronta per il Mondiale, valorizzando i giocatori emergenti e quelli con esperienza internazionale", ha spiegato la federazione. Il compito di Ouahbi sarà delicato: trasformare il successo con l’Under 20 in risultati concreti a livello senior, gestendo le pressioni completamente diverse e le aspettative altissime dei tifosi, ancora estasiati dal quarto posto conquistato in Qatar ma delusi dalla sconfitta in finale della Coppa d'Africa disputata in casa.