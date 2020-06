Sancho e il barbiere. Favre: "Non posso controllare ogni cosa. Tutti abbiamo avuto 20 anni"

Jadon Sancho è stato pizzicato per aver violato le norme igieniche, ricevendo a casa un barbiere che ha peraltro postato una foto su Instagram assieme al calciatore. In merito si è espresso in conferenza stampa il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre: "Non posso controllare ogni cosa. È un ragazzo, è giovane. Tutti abbiamo avuto 18, 19, 20 anni ma è chiaro che sarebbe stato meglio se non lo avesse fatto".