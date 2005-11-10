Ufficiale Scozia eliminata dal Mondiale, si dimette il ct Clarke dopo 7 anni alla guida della Nazionale

Steve Clarke si è dimesso dalla carica di Commissario tecnico della Scozia. L'allenatore ha dunque concluso il suo mandato di sette anni alla guida della squadra, dopo la conferma dell'eliminazione della Scozia da questi Mondiali

In una lettera aperta ai tifosi, Clarke ha espresso il suo orgoglio per i successi ottenuti dalla squadra durante il suo mandato: "La parte più emozionante di questo addio è dedicata ai miei giocatori, senza i quali non avremmo avuto nessuno dei ricordi che abbiamo accumulato dal 2019 ad oggi. Si meritano tutti gli elogi e l'ammirazione che ricevono ed è stato davvero un onore essere chiamato il loro allenatore. Grazie per l'invito e buona fortuna al mio successore".

Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.



Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026

A salutarlo anche la Federazione calcistica scozzese, tramite le parole dell'ad Ian Maxwell: "Pur essendo tutti delusi dall'eliminazione dalla fase a gironi della Coppa del Mondo, non dobbiamo perdere di vista gli innegabili progressi compiuti durante i sette anni di Steve alla guida della squadra. Partendo da una squadra di quarta fascia nel 2019 e arrivando a vincere il nostro girone di qualificazione ai Mondiali, ha ampiamente adempiuto al suo compito di riportare la Scozia a un grande torneo. Ringraziamo Steve per il suo contributo da record e sappiamo che, una volta superata la delusione per l'eliminazione dalla Coppa del Mondo, i tifosi scozzesi saranno grati per il ricordo di aver sfilato con orgoglio in occasione di grandi tornei".