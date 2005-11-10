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Ecco lo Special One: José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid

Ecco lo Special One: José Mourinho è il nuovo allenatore del Real MadridTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:20Calcio estero

"Il Consiglio Direttivo del Real Madrid C. F., riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Perez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029". Con un comunicato ufficiale trasmesso dalla società di Florentino Perez, a distanza di pochi minuti dal via della partita inaugurale dei Mondiali tra Messico e Sudafrica allo stadio Azteca, è stato reso noto l'annuncio tanto atteso: lo Special One torna sulla panchina dei blancos.

"José Mourinho si unirà al Real Madrid il prossimo 13 luglio, giorno in cui avrà inizio il ritiro precampionato", comunica il club delle merengues. Ufficialità che arriva in seguito alla comunicazione dell'uscita dal Benfica nelle ultime ore, dopo il pagamento dei 15 milioni di euro di uscita anticipata dal club portoghese, visto che Mourinho era legato da un accordo fino al 2027.

Quello che colpisce del contratto firmato da JM con il Real è proprio la durata: un triennale fino al 2029. Un attestato di stima e di fiducia evidente da parte del presidente Florentino Perez nei confronti dell'ex tecnico di Roma ed Inter, tra le altre. Ad ogni modo, il secondo mandato dello Special One a Madrid ora è ufficiale.

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