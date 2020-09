tmw Balkovec riparte dalla Turchia dopo la rescissione con l'Hellas: va al Fatih Karagumruk

vedi letture

Jure Balkovec riparte dalla Turchia. Due giorni dopo la rescissione con l'Hellas Verona, il terzino destro sloveno è pronto a rimettersi in gioco al Fatih Karagumruk, lo stesso club che nelle ultime settimane ha ingaggiato Emiliano Viviano ed Ervin Zukanovic. Giornata di visite mediche per il difensore classe '94 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Empoli. Poi per lui la firma del contratto: accordo biennale con opzione per la terza stagione.